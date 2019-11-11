Son Dakika Haberleri: Tavşanlı Göbel'de gözleme hayrı
Son Dakika Güncel Tavşanlı Göbel'de gözleme hayrı

Tavşanlı Göbel'de gözleme hayrı

7 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kadınlar tarafından gözleme hayrı düzenlendi.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kadınlar tarafından gözleme hayrı düzenlendi.


Kendi aralarında organize olan kadınlar hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan sabah erken saatlerden itibaren köy meydanında kurulan saçlarda gün boyu pişirilen çeşitli gözlemeler ilçe halkına dağıtıldı.


Öğle saatlerinde ikram edilmeye başlanan gözlemeler akşam saatlerine kadar devam etti.


Yaklaşık bin 500 gözlemenin dağıtıldığı köy meydanında yağmur yağması ve bereket için dualar edildi. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:17 Kaynak: İHA
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