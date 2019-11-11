Tavşanlı Göbel'de gözleme hayrı
7 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kadınlar tarafından gözleme hayrı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:17 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kadınlar tarafından gözleme hayrı düzenlendi.
Kendi aralarında organize olan kadınlar hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan sabah erken saatlerden itibaren köy meydanında kurulan saçlarda gün boyu pişirilen çeşitli gözlemeler ilçe halkına dağıtıldı.
Öğle saatlerinde ikram edilmeye başlanan gözlemeler akşam saatlerine kadar devam etti.
Yaklaşık bin 500 gözlemenin dağıtıldığı köy meydanında yağmur yağması ve bereket için dualar edildi. - KÜTAHYA
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