Tayland\'da İnşaat Binası Çöktü

09.02.2026 14:39
Samut Prakan'da inşaat halindeki bina çöktü, 4 işçi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

TAYLAND'ın Samut Prakan eyaletinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

Tayland İtfaiye ve Kurtarma Birimi'nden yapılan açıklamada, Bang Sao Thong bölgesinde inşaat halindeki binanın yerel saatle 12.00 sıralarında çöktüğü kaydedildi. Yetkililer, olayda yaralanan 4 işçinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

