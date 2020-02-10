Tayland'da turistleri taşıyan tekneler çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayland'da turistleri taşıyan tekneler çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı - Son Dakika

Tayland'da turistleri taşıyan tekneler çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı

6 saat önce

Tayland'da 35 turisti taşıyan bir tekne ile, limana turistleri almak için giden başka bir tekne kafa kafaya çarpıştı.

Tayland'da turistleri taşıyan tekneler çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı, System.String[]

Tayland'da 35 turisti taşıyan bir tekne ile, limana turistleri almak için giden başka bir tekne kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı.

Tayland'ın Phuket kentindeki Royal Phuket Marina'da 35 turisti taşıyan bir tekne ile limanda bekleyen turistleri almak için giden bir başka tekne kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Rus vatandaşı olduğu belirtilen 12 yaşında bir erkek ve 9 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Yerel medya, diğer 21 yaralının da tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Teknelerin çarpışma anı

-Detaylar


Tayland, Phuket, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
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