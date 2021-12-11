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TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır - Son Dakika

TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır

11.12.2021 14:23
TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır

TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştırTÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Bugün itibarıyla TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır.

TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Bugün itibarıyla TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır. Bugün itibarıyla TBB'de avukatlara kısıtlı alanlar artık kaldırılmıştır. Artık Türkiye'deki tüm avukatlar TBB'ye girerken, duyarlı kapılardan, x-Ray cihazlarından geçmek zorunda kalmayacaklardır" dedi.

TBB Başkanlığı'na seçilen Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. TBB yönetimi, Disiplin, Denetleme Kurulu üyeleri, baro başkanları ve TBB delegeleriyle Aslanlı Yol'dan yürüyen Sağkan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Sağkan, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Sağkan, deftere, "Kişiye, zümreye, şanslı bir azınlığa ya da bir ailenin lütfuna terk edilmeyen ve mavi gözlü bir çocuktan dünyanın hakları gasbedilmiş tüm halklarına umut olan bir lideri çıkaran Cumhuriyet'in karış karış her toprağı senin eserindir. Bizimse bu kazanımları kaybetmeye tahammülümüz yoktur" yazdı.

'KAPILAR BÜTÜN AVUKATLARA AÇILDI'Anıtkabir ziyaretinin ardından TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde devir teslim töreni yapıldı. Törene, eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katılmadı. Burada konuşan Erinç Sağkan, görevini tamamlayıp başkanlıktan ayrıldığında, devir teslim töreni sırasında kendisinin salonda bulunacağını belirtti. Yeni dönemin yeni anlayışla başlayacağını belirten Sağkan, "Bugün itibarıyla TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır. Bugün itibarıyla TBB'de avukatlara kısıtlı alanlar artık kaldırılmıştır. Artık Türkiye'deki tüm avukatlar TBB'ye girerken, duyarlı kapılardan, x-Ray cihazlarından geçmek zorunda kalmayacaklardır. Artık gerçekten bu meslek için meslektaşlarımız için etkin şekilde mücadele etmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu ülkede hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız; hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak" dedi.'TBB'Yİ SİZ YÖNETECEKSİNİZ'TBB'nin yönetim, disiplin ve denetleme organlarının avukatlar olduğunu söyleyen Sağkan, "TBB'yi siz yöneteceksiniz, TBB'yi 150 bin avukat denetleyecek artık. İdari ve mali yönden şeffaf bir TBB'yi hayata geçireceğiz. TBB'nin disiplin kurulu da bundan sonra sizlersiniz. Bundan sonra hep birlikte yöneteceğimiz bir TBB var. Biliyorum ki bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayacaksınız. Bugün atamızın huzurundan yola çıktık; ilkeleri bizim ışığımızdır, yolumuzdur bundan sonra da yolumuz olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Törene eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katılmayınca yeni başkan Erinç Sağkan'a da cübbesini eski TBB Başkan Yardımcısı avukat Hüseyin Özbek giydirdi. Törenin ardından TBB Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu'nun eski ve yeni üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır
TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır
TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır

Türkiye Bankalar Birliği, Erinç Sağkan, Türkiye, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır - Son Dakika
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