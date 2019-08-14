TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan gazi Tarık Cür'e ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uzman Çavuş olarak görev yaparken geçici görevle gittiği Pençe Harekatı'nda mayına basarak gazi olan Tarık Cür'ü ve ailesini Kapaklı ilçesindeki evinde ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uzman Çavuş olarak görev yaparken geçici görevle gittiği Pençe Harekatı'nda mayına basarak gazi olan Tarık Cür'ü ve ailesini Kapaklı ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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