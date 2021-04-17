TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Portekiz'de düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Vedat Albayrak'ı tebrik etti.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Şampiyon. Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Vedat Albayrak'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Vedat Albayrak'ı tebrik etti - Son Dakika