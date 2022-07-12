TBMM Başkanı Şentop, Bayrampaşa'daki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Bayrampaşa'daki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti

12.07.2022 01:11

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 yıl önce Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımını Türkiye'nin hiç bir zaman unutmadığını belirterek, "Unutmayacağız ve bununla da kalmayıp unutturmayacağız.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 yıl önce Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımını Türkiye'nin hiç bir zaman unutmadığını belirterek, "Unutmayacağız ve bununla da kalmayıp unutturmayacağız. Bütün dünyaya Boşnak kardeşlerimizin Bosna Hersek'te bağımsız hür bir devlet olarak yaşayabilecekleri bir ortam için Türkiye her zaman destek verdi." dedi.

Şentop, Türkiye Bosna Sancak Derneğince Bayrampaşa'da düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Boşnakların 21'inci yüzyılın sonlarında Avrupa'nın ortasında yaşadığı soykırımın unutulmayacağını vurgulayan Şentop, yaşanan bu soykırımın gençlere, çocuklara öğretilmesi gereken bir insanlık dramı olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın" sözünü özellikle vurgulamak istediğini dile getiren Şentop, " Bilge Kral, unutulan soykırımın tekrarlanacağını söylemiştir. Bu hatırlamanın bir anıt ile kalıcı hale getirilmesi çok önemli. Bu soykırımla ilgili utanması hatta hesap vermesi gerekenler ödüllendirildi. Bu olay münferit bir olay değildir, aslında bir zihniyet dünyasını gösteren bir paradigmayı, bir dünya anlayışını gösteren bir olaydır. "diye konuştu.

Şentop, Müslümanlar, Avrupa'nın ortasında soykırıma, katliama uğrarken Batı'nın kılını kıpırdatmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu, görmeyenlerin de görmesini sağlayacak tarihi bir hadisedir. Türkiye olarak biz bunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve bununla da kalmayıp unutturmayacağız. Bütün dünyaya Boşnak kardeşlerimizin Bosna Hersek'te bağımsız hür bir devlet olarak yaşayabilecekleri bir ortam için Türkiye her zaman destek verdi. Bugün 90'lı yılların Türkiye'si ve şartları yok. Artık öyle bir tabloyu gerçekleştirme ihtimali yok. Buna Türkiye müsaade etmeyecek, etmez. Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye olmak zorunda, birinci hedefimiz bu. Dünyanın şekillendiği bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Bu bakımdan Türkiye'nin hem güçlü ve büyük hem de tam istiklale sahip olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın sık sık tekrarladığı gibi 'kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' sözü her alan bakımından düşünülmeli. Türkiye, dünyadaki bütün mazlumların yaşadığı sıkıntılarda aklına gelen bir ülke durumunda. Dünyanın yeniden şekillendiği bir ortamda, Türkiye'nin bütün bu meseleleri dünya gündemine taşıması ve Batının bu konudaki sorumluluklarını yüzüne karşı söylemesi çok önemli."

Şentop, 27 yıl önce yaşanan soykırımda şehit olanlara rahmet dileyerek, "Bayrampaşa'da Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımını anlatan heykelin yapılmasını çok önemsiyorum. Bayrampaşa Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum." dedi.

Balkanlardaki Müslüman gençlerin ekonomik sebeplerle başka ülkelere özellikle Avrupa ve Amerika'ya göç ettiğini hatırlatan Şentop, Türkiye'deki hemşerilerinin Balkanlara bu anlamda yardım eli uzatması gerektiğini söyledi.

Şehtop, Balkanların gözetilmesinin önemine dikkati çekerek, "Sözle, sloganla değil, onlara gerçek manada, kalıcı, oraların istikbalini gözeten yatırımlar yapmalıyız, maddi ve manevi olarak." ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının ardından Şentop, Türkiye Bosna Sancak Derneği üyeleriyle bayramlaştı,

Şentop, daha sonra Bayrampaşa Şehir Parkında, Srebrenica'daki Boşnak Soykırımı'nın 27'inci yılı nedeniyle yapılan anıtı ziyaret ederek karanfil bıraktı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Bayrampaşa'daki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Bayrampaşa'daki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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