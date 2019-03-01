TBMM Başkanı Şentop'tan Lozan Açıklaması

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Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?