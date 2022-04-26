TBMM Başkanı Şentop Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ve Maarif Vakfı'nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ziyaretlerine devam ediyor. Şentop, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ve Maarif Vakfı'nı ziyaret etti.

Şentop sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İki kardeş ülkenin sarsılmaz gönül köprüleri, bu eğitim kurumlarımızın çalışmalarıyla daha da güçlenecek. Maziden atiye uzanan köklü hikayemizi daim kılacak faaliyetleri alkışlıyor ve destekliyoruz" dedi.

(İHA)