TBMM Başkanlığı Devir-teslim Töreni (3)
58 dakika önce
-Binali Yıldırım'ın açıklamaları -Binali Yıldırım'ın TBMM'den ayrılışı TBMM - Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretti.
- Binali Yıldırım
'ın açıklamaları
-Binali Yıldırım'ın TBMM'den ayrılışı
TBMM - Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı Celal Adan
'a devretti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:11 Kaynak: AA
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