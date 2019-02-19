Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanlığı Devir-teslim Töreni (3)

TBMM Başkanlığı Devir-teslim Töreni (3)

58 dakika önce

-Binali Yıldırım'ın açıklamaları -Binali Yıldırım'ın TBMM'den ayrılışı TBMM - Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretti.

- Binali Yıldırım'ın açıklamaları
-Binali Yıldırım'ın TBMM'den ayrılışı
TBMM - Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:11 Kaynak: AA

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