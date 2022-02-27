TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu - Son Dakika
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TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu

27.02.2022 20:41

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta'daki elektrik kesintilerine yönelik, firma kaynaklı hata tespit edilirse gerekli yaptırımın ilgili dağıtım şirketine uygulanacağını bildirdi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta'daki elektrik kesintilerine yönelik, firma kaynaklı hata tespit edilirse gerekli yaptırımın ilgili dağıtım şirketine uygulanacağını bildirdi.

Bilgiç, kentte görev yapan basın mensuplarıyla Davraz Kayak Merkezi'nde bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgiç, elektrik kesintilerine değinerek, kente mevsim ortalamasına göre 45 günde yağacak karın 11 saatte düştüğünü hatırlattı.

Kar yağışı sonrası nem oranı yüksekliğinden buz kütleleri oluştuğuna dikkati çeken Bilgiç, "Yüksek gerilim hatlarında biz bunu gördük. 3 santimetrelik o çelik tellerin üzerinde 35 santimetre çapında buz kütlelerinin olduğunu gördük. Bir afet hali, bir buzlanma haliydi, çelik tel dayanamadı koptu." diye konuştu.

Dağıtım şirketlerinden elektrik bakımlarının raporlarının istendiğini anlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bakanlık ve EPDK, şu an 'hatlarda bir problem oldu mu, hatlardan kaynaklanan ciddi bir problem var mı?' zaten bir inceleme başlattı. Firma kaynaklı hata tespitleri varsa bunlarla ilgili gerekli yaptırımı ilgili dağıtım şirketine uygulayacaklar. Dağıtım şirketinin ihmali konusunda yapılan denetimlerde bir kanaat oluşursa bence en ağır cezalar kendilerine verilmeli. Gerçek manada bizim vatandaşlarımız çok mağdur oldu. Bir şehir merkezinde 24 saat süren bir elektrik kesintisini kabul edebilmek mümkün değil ama biz 72 saati yaşadık. Çok ciddi bir mağduriyet söz konusu oldu, bundan dolayı gerçekten çok üzgünüz. Allah'a şükür doğru organize olduk ve planladık. Bütün kamu kurumlarımızı, hepsini bir araya getirdik. Başka dağıtım şirketlerinden yardıma gelen ve çalışmalara devam eden elamanlar var."

TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu
TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu
TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu

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Davraz kayak merkezi, Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu - Son Dakika


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