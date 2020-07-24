TCMB Enflasyon Raporu toplantısı 29 Temmuz'da yapılacak

Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı 29 Temmuz'da Ankara'da fiziksel ortamda gerçekleştirecek.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 1030'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir. Başkan Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacaktır" denildi.

Merkez Bankası 30 Nisan'daki bir önceki raporu koronavirüs önlemleri kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilmişti. Merkez Bankası'ının önceki enflasyon raporunda, 2020 yılı için enflasyon öngörüsü yüzde 8.2 düzeyinden, yüzde 7.4 düzeyine indirildi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumu için düzenlenen sanal basın toplantısında, "2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e güncelledik. Bir önceki Rapor dönemine göre çıktı açığında yapılan aşağı yönlü güncelleme enflasyon tahminini 1.2 puan; gıda enflasyonu varsayımındaki düşüş ise tahmini 0.3 puan aşağı çekiyor" dedi.

Toplantı ayrıca, TCMB'nin internet sitesinde ve resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.