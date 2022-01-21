TED Üniversitesi'nden kariyer planlamasına yönelik iş birliği - Son Dakika

TED Üniversitesi (TEDÜ) ile ICI Teknoloji A.Ş. arasında gençlerin üniversite yaşamında teknoloji ve sanayi ile etkin bir şekilde bir araya gelmesi için iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında üniversite hayatına başlayan gençlerin kariyer planlaması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İmza törenine, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve ICI Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık katıldı. İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında, özellikle ileri teknoloji, katma değerli ürün ve hizmetlere, doğru teknoloji kaynağı sanayi yapılarına sağlıklı ve sürdürülebilir erişiminin sağlanması bütünsel bir yapı altında planlanıyor. İş birliği çerçevesinde ICI Teknoloji'nin Ar-Ge ve Inovasyon ekosisteminin TED Üniversitesi birikim ve kabiliyetleri ile bütünleştirilmesi sağlanarak, TEDÜ öğrencileri kariyer planlaması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

'ULAŞMAK İSTEDİKLERİ HEDEFE HAZIRLANMIŞ BİREYLER YETİŞTİRMEK'

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve kariyer planlarında yanlarında olmak için bu iş birliğini hızlandıracağım. Amacımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi küresel ölçekte nitelikli, topluma ve ülkeye faydalı, ulaşmak istedikleri hedeflere hazırlanmış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için durmadan çalışıyoruz" dedi.

'ÇÖZÜM ÜRETECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

ICI Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık ise, "Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının yetişmesinde üniversite-sanayi iş birliğinin bugüne kadar gelen ezberleri bir tarafa bırakarak, gençler ile kurumları bütünleştiren sürdürülebilir bir yapı oluşturuyoruz. Bu sayede gençlerimizin üniversite yaşamları, kariyer planları dikkate alınarak kurumlarımızın hedef ve çalışmaları ile etkin bir şekilde bütünleşmesi sağlanmış oluyor. Bu model ile özellikle son yıllarda hızla değişen ve gelişen teknoloji ve insan kaynağı ihtiyaçlarına doğru yaklaşımlar ile çözüm üreteceğimize inanıyoruz. TED Üniversitesi tarihinden gelen birikim ve gelenekleri ile bu modelin başarıya ulaşmasında önemli bir örnek oluşturacaktır" diye konuştu.

- Ankara