Son Dakika Haberleri: Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika Güncel Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kül oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kül oldu.

Görükle Mahallesi Tophane Sokak'ta bulunan tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevrede bulunan diğer evlere sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

Ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Tophane, Görükle, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'daki Milli Eğitim müdürlüklerinden Atatürk koşusuna engel
'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı 'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 13:43:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]