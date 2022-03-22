Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

22.03.2022 12:57
Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada sahte hesaplar aracılığı ile fuhuş yaptırıldığının tespit edilmesinin ardından, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda ruhsatsız tabanca, buna ait 12 fişek, 4 cep telefonu ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 1935 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili emniyete götürülen 3 kadının ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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