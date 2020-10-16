Tekirdağ'da, hafif ticari araçta 15 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da, hafif ticari araçta 15 kaçak göçmen yakalandı
16.10.2020 11:28
TEKİRDAĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta, yurt dışına çıkış hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı.
TEKİRDAĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta, yurt dışına çıkış hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine 34 FE 4229 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; en fazla 5 kişinin sığabileceği değerlendirilen arka tarafta 11'i Suriye ve 4'ü Mısır uyruklu olmak üzere 15 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirtilen kaçak göçmenlerin taşındığı aracın sürücüsü E.S. ise gözaltına alındı.
Son Dakika Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti 3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı