Tarım Sokak'taki bir kahvehaneden çıkan Şamil Açar, park halindeki otomobiline bindiği esnada silahlı saldırıya uğramış, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Şamil Açar'ın (40) hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'daki silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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