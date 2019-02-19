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Tekirdağ'dan Kısa Kısa

48 dakika önce

Çorlu ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Çorlu ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seymen Mahallesi'nde İsmail Atmaca'nın yalnız yaşadığı barakanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Atmaca dışarıya çıkarak itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilgilendirme toplantısı

Malkara Ziraat Odası tarafından oda üyelerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Öztürk tarafından Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda, çiftçilere buğdayda yabancı ot ve hastalıklarla mücadele, küllenme, pas, kök boğazı ve kara çim otuna karşı yapılacak olan mücadele ile bu mücadelede kullanılacak çevre dostu ilaçlar hakkında bilgi verildi.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz de burada yaptığı konuşmada üreticiye yönelik bilgilendirme toplantılarının her hafta değişik konularda devam edeceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:44 Kaynak: AA

Çorlu, İtfaiye, Güncel
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