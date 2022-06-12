TEKİRDAĞ'IN 'EN GÜZEL KİRAZI' SEÇİLDİ (2) - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'IN 'EN GÜZEL KİRAZI' SEÇİLDİ (2)

12.06.2022 00:57
TEKİRDAĞ'IN 'EN GÜZEL KİRAZI' SEÇİLDİ (2)

MURAT BOZ, SAHNE ALDITekirdağ'da Uluslararası Kiraz Festivali'nde sahne alan Murat Boz, izleyenleri coşturdu.

MURAT BOZ, SAHNE ALDI

Tekirdağ'da Uluslararası Kiraz Festivali'nde sahne alan Murat Boz, izleyenleri coşturdu. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'nin 3'üncü günü etkinlikleri kapsamında, şarkıcı Murat Boz, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu. Murat Boz'un söylediği şarkılara hayranları da eşlik etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Boz'a, plaket ile kiraz sepeti hediye etti. Konserin ardından, havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

Konserde kısa bir konuşma yapan başkan Yüksel, "Yoğun programına rağmen bizleri kırmayarak bu akşam bizlerle beraber olduğu için, tüm Süleymanpaşalı hemşehrilerim adına kendisine teşekkür ediyorum. İyi ki bizimlesin" dedi.

TEKİRDAĞ'IN 'EN GÜZEL KİRAZI' SEÇİLDİ (2)
TEKİRDAĞ'IN 'EN GÜZEL KİRAZI' SEÇİLDİ (2)
TEKİRDAĞ'IN 'EN GÜZEL KİRAZI' SEÇİLDİ (2)
TEKİRDAĞ'IN 'EN GÜZEL KİRAZI' SEÇİLDİ (2)
TEKİRDAĞ'IN 'EN GÜZEL KİRAZI' SEÇİLDİ (2)
TEKİRDAĞ'IN 'EN GÜZEL KİRAZI' SEÇİLDİ (2)
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'IN 'EN GÜZEL KİRAZI' SEÇİLDİ (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'IN 'EN GÜZEL KİRAZI' SEÇİLDİ (2) - Son Dakika
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