Tekirdağ Lavanta Tarla Günleri'nde renkli görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ Lavanta Tarla Günleri'nde renkli görüntüler

29.06.2022 20:25
Tekirdağ Lavanta Tarla Günleri'nde renkli görüntüler

TEKİRDAG'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen Lavanta Tarla Günleri, renkli görüntülere sahne oldu.

TEKİRDAG'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen Lavanta Tarla Günleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ Lavanta Tarla Günleri'ne, il merkezinin ardından bugün de Çerkezköy ilçesinde devam edildi. Kızıpınar Mahallesi'nde mor tarlalarda gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar tarlayı gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, lavantaya her geçen gün ilginin arttığını belirterek, "Bunu samimiyetle söylemem gerekir beklenenin çok üzerinde, umduğumuzdan daha fazla. Bunun gibi 12 tane donanımlı tarlamız var. İnsanlar akın akın geliyor. Anılarını biriktirmek için bu fevkalade doğal güzelliği çoluğuyla, çocuğuyla, sevdikleriyle paylaşarak, geleceğe anı bırakıyorlar. Bu manada foto safari açısından tarlalarımız, lavantalarımız beklediğimizden çok fazla ilgi gördü bu yıl" dedi.

'ZİYARETÇİ SAYISI İKİ MİLYONA DOĞRU GİDİYOR'Pandemide evlerine kapanan insanların tekrar normale dönülmesiyle birlikte hasretle doğaya  açıldığını belirten Hacıoğyu şunları söyledi: "Sanırım bu pandemi sebebiyle insanlar evlerinde esir kaldı. Bu esir kalmanın verdiği hasretle beraber doğaya açıldılar. Biz de zaten bunu öngörüyorduk. Eko turizmin, doğal turizmin ve agro turizmin şartları Tekirdağ'da mevcut zaten. Bunun konseptini nasıl geliştirebiliriz diye biz de çıkışımızı lavantada gördük. ve bununla ilgili bir site oluşturduk, broşürler bastırdık. Turizm gelişim ajansını devreye girdi. Tanıtma Genel Müdürlüğümüz dahil olmak üzere TURSAB işin içerisindeydi. Yaygınlaştığı, yayıldı ve akın akın insanlar geliyor. Benim öngörüm 1 milyon civarıydı ama sanırım 2 milyona doğru ziyaretçi sayısı gidecek gibi gözüküyor. Çünkü hasadın sonuna daha zaman var en yakın hasat 17 Temmuz'da olacak. Ağustos ayın kadar bu hasad olacak, hasada kadar da bu doğal güzellik devam edecek. Tekirdağ'a, İstanbul'a en yakın ve en çok lavanta tarlasının bulunduğu il olduğu için ve değişik ilçelerinde de bu tarlalar bulunduğu için ulaşım konusunda en az sıkıntıyı bize gelirken çekiyorlar. Sadece tarlayı görmüyorlar, tarlaların yanında Tekirdağ'ın gastronomisiyle buluşuyor. Yamaç paraşütüyle buluşuyor, yelkeniyle buluşuyor. Turizm yürüyüş rotalarıyla buluşuyor, deniziyle buluşuyor. Yani lavantalıları da bunun tadı, tuzu oluyor."

Lavanta bahçesi sahibi Furkan Yaren, lavantaya her geçen ilgi alaka artığını ifade ederek, "Biz de tarlamızda  kıraç topraktan dolayı lavantayı tercih ettik. Çünkü lavanta kıraç toprağı sevdiğinden ilgi ve alakada her geçen gün arttığından bizde lavanta ektik. Şu anda lavanta  sezonunun olmasıyla birlikte ziyaretçilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Lavanta Tarla Günleri'nde renkli görüntüler - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:01 Dezenformasyon yasası görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı
19:56 Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti
19:55 NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar
19:32 Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 20:33:05. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Lavanta Tarla Günleri'nde renkli görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement