Son Dakika Haberleri: Teknik Direktör Alaattin Tutaş istifa etti
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Teknik Direktör Alaattin Tutaş istifa etti

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor'da Teknik Direktör Alaattin Tutaş istifa etti.

Teknik Direktör Alaattin Tutaş istifa etti, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor'da Teknik Direktör Alaattin Tutaş istifa etti.


Elazığ Belediyespor FK Teknik Direktörü Alaattin Tutaş 3-0 kaybedilen Turgutluspor maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı.


Görevinden istifa ettiğini ve aldığı bu kararı yönetim kuruluna ileteceğini aktaran Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, gelinen süreçte bir kan değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünü söyledi.


Tutaş açıklamasında, "Ben görevi bırakıyorum ama Elazığ Belediyespor'un çok iyi yerlere geleceğini herkes çok yakın bir zamanda görecek"dedi. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:18 Kaynak: İHA
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