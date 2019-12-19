Teksüt Bandırma Başantrenörü Demir'den Antwerp galibiyeti değerlendirmesi

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 9. hafta maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Telenet Giants Antwerp'i 89-81 mağlup eden Teksüt Bandırma'nın başantrenörü Hakan Demir, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Demir, "Bu maça arka arkaya aldığımız yenilgilerle çıktık. Bu zorlu periyotlarda karakter ortaya koymak kolay olmuyor. Sezonun bu anına kadar bu karakteri gösterdik. Bugün de bir yenisini daha tekrarladık. Zaman zaman çok genç ve tecrübesiz bir takım algısı yaratılsa da biz çok çalışan ve gelişen bir takımız. Oynadığımız her maç ve yaptığımız her antrenmanda üstüne koyarak ilerliyoruz." dedi.

Demir, maçta çok iyi bir reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam ettiklerini vurgulayan Demir, "Son ana kadar gruptan çıkma şansımızı zorlayacağız. Zor bir gruptayız, bir üst tura çıkmak kolay olmayacak. Sonuna kadar mücadelemizi gösterip play-off'a kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Antwerp'in başantrenörü savunma hatalarına dikkati çekti

Konuk ekibin başantrenörü Christophe Beghin ise Teksüt Bandırma takımını galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Bandırma'ya kazanmak için geldiklerini söyleyen Beghin, şöyle konuştu:

"Aslında oyun planımıza da sadık kaldık ama 89 sayı yediğiniz takdirde buradan galip gelme şansınızı çok da fazla zorlayamazsınız, kaybedersiniz. Aslında attığımız 81 sayı uzun planlarımızın ne kadar doğru ve uygun olduğunun göstermiştir. Hücumdaki planlarımız tuttu ama asıl problem burada bireysel olarak yapılan savunma hatalarıydı. Bireysel yapılan hatalardan ötürü rakibe çok da kolay sayı imkanları tanıdık. Maçı birkaç pozisyon son 5 dakika öncesine kadar öne geçme fırsatını yakalamamıza rağmen değerlendiremedik. Onların bizden fazla serbest atış kullanmasının biraz da seyirci avantajını onlara getirdiğini düşünüyorum. Önümüzdeki maça bakarak gruptan çıkma şansımızı sürdürmeye çalışacağız."