Teksüt Bandırma Başantrenörü Demir'den Antwerp galibiyeti değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Teksüt Bandırma Başantrenörü Demir'den Antwerp galibiyeti değerlendirmesi - Son Dakika Spor

Teksüt Bandırma Başantrenörü Demir'den Antwerp galibiyeti değerlendirmesi

6 saat önce

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 9. hafta maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Telenet Giants Antwerp'i 89-81 mağlup eden Teksüt Bandırma'nın başantrenörü Hakan Demir, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Teksüt Bandırma Başantrenörü Demir'den Antwerp galibiyeti değerlendirmesi, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 9. hafta maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Telenet Giants Antwerp'i 89-81 mağlup eden Teksüt Bandırma'nın başantrenörü Hakan Demir, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Demir, "Bu maça arka arkaya aldığımız yenilgilerle çıktık. Bu zorlu periyotlarda karakter ortaya koymak kolay olmuyor. Sezonun bu anına kadar bu karakteri gösterdik. Bugün de bir yenisini daha tekrarladık. Zaman zaman çok genç ve tecrübesiz bir takım algısı yaratılsa da biz çok çalışan ve gelişen bir takımız. Oynadığımız her maç ve yaptığımız her antrenmanda üstüne koyarak ilerliyoruz." dedi.

Demir, maçta çok iyi bir reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam ettiklerini vurgulayan Demir, "Son ana kadar gruptan çıkma şansımızı zorlayacağız. Zor bir gruptayız, bir üst tura çıkmak kolay olmayacak. Sonuna kadar mücadelemizi gösterip play-off'a kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Antwerp'in başantrenörü savunma hatalarına dikkati çekti

Konuk ekibin başantrenörü Christophe Beghin ise Teksüt Bandırma takımını galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Bandırma'ya kazanmak için geldiklerini söyleyen Beghin, şöyle konuştu:

"Aslında oyun planımıza da sadık kaldık ama 89 sayı yediğiniz takdirde buradan galip gelme şansınızı çok da fazla zorlayamazsınız, kaybedersiniz. Aslında attığımız 81 sayı uzun planlarımızın ne kadar doğru ve uygun olduğunun göstermiştir. Hücumdaki planlarımız tuttu ama asıl problem burada bireysel olarak yapılan savunma hatalarıydı. Bireysel yapılan hatalardan ötürü rakibe çok da kolay sayı imkanları tanıdık. Maçı birkaç pozisyon son 5 dakika öncesine kadar öne geçme fırsatını yakalamamıza rağmen değerlendiremedik. Onların bizden fazla serbest atış kullanmasının biraz da seyirci avantajını onlara getirdiğini düşünüyorum. Önümüzdeki maça bakarak gruptan çıkma şansımızı sürdürmeye çalışacağız."

Hakan Demir, Bandırma, Belçika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Balıkesir Belediye Başkanı: Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29'uncu sırada tamamladı Abdullah Avcı oyuncu oldu, Hababam Sınıfı'nda oynadı Acı gerçeğin ardından Türk futbolunun kurtuluş reçetesini duyurdu

Son Dakika Haberleri
14:48 Abdullah Avcı oyuncu oldu, Hababam Sınıfı'nda oynadı - Son Dakika Spor
14:46 Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
14:44 Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası - Son Dakika Spor
14:42 Diyarbakır'da U14 milli takım seçmeleri yapıldı - Son Dakika Spor
14:41 Karesi'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak - Son Dakika Spor
14:15 Acı gerçeğin ardından Türk futbolunun kurtuluş reçetesini duyurdu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 14:51:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Teksüt Bandırma Başantrenörü Demir'den Antwerp galibiyeti değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]