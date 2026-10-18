Tel Aviv-Viyana uçağında bomba paniği! Bulgaristan’a acil iniş yaptı - Son Dakika
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Tel Aviv-Viyana uçağında bomba paniği! Bulgaristan’a acil iniş yaptı

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Tel Aviv-Viyana uçağında bomba paniği! Bulgaristan’a acil iniş yaptı
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Tel Aviv’den Viyana’ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağında bomba ihbarı paniğe neden oldu. Bulgaristan hava sahasında acil durum sinyali veren uçak, rotasını değiştirerek Bulgaristan’a iniş yaptı.

İsrail’in Tel Aviv kentinden Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gitmek üzere havalanan Austrian Airlines’a ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Bulgaristan’a acil iniş yaptı. Airbus A320 tipi uçakta yaşanan gelişme, uçuş takip sistemlerine de yansıdı.

UÇAK 30 BİN 500 FEETTE ACİL DURUM SİNYALİ VERDİ

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre uçak, Bulgaristan hava sahasında yaklaşık 30 bin 500 feet irtifada seyrederken 7700 genel acil durum kodunu aktif etti. Havacılıkta kullanılan bu kod, uçakta acil bir durum yaşandığını bildiriyor.

VİYANA’YA VARIŞINA 54 DAKİKA KALA

Uçaktaki acil durum sinyalinin, planlanan varış noktası Viyana’ya ulaşılmasına yaklaşık 54 dakika kala verildiği belirtildi. Bunun üzerine uçak Bulgaristan’a yönelerek acil iniş yaptı.

Olayın ardından uçağın içinde yaşananlara, bomba ihbarının kaynağına ve güvenlik kontrollerinin sonuçlarına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. Gelişmelere ilişkin yeni açıklamalar bekleniyor.

BulgaristanAvusturyaTel AvivViyanaİsrailSon Dakika

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