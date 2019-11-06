Son Dakika Haberleri: Temizlik ihalesi sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı
Son Dakika Güncel Temizlik ihalesi sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı

Temizlik ihalesi sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı

7 saat önce

Büyükçekmece'deki kent temizliği için kullanılan temizlik araçlarının kiralanma ihalesi Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatı doğrultusunda canlı olarak yayınlandı.

Temizlik ihalesi sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı, System.String[]

Büyükçekmece'deki kent temizliği için kullanılan temizlik araçlarının kiralanma ihalesi Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatı doğrultusunda canlı olarak yayınlandı.


Büyükçekmece Belediyesi'nin Facebook hesabı üzerinden canlı yayınlanan ihaleyi takip eden Büyükçekmeceliler, kent temizliği için gerçekleştirilen ihale hakkında bilgi sahibi oldu. Şeffaf belediyecilik konusundaki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Belediye meclis toplantılarımız ve belediye çalışmaları her zaman internet üzerinden canlı yayın olarak veriliyor. Vatandaşlarımız aldığımız tüm kararlardan haberdar. Büyükçekmece'de kent temizliği için kullanılan temizlik araçlarının kiralanması için yeni bir ihale gerçekleştirdik. Bu ihaleyi tüm şeffaflığıyla sosyal medya üzerinden yayınladık. Çalışmalarımızı büyük Büyükçekmece ailemin bilgisi dahilinde gerçekleştiriyoruz. Canlı yayın uygulamalarımız kesintisiz olarak devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Facebook, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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