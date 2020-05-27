Temizlik yaptığı evden hırsızlıktan gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da temizlikçi olarak çalıştığı evden ziynet eşyası ve para çaldığı iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E.'ye ait evden 3 bin 500 dolar, 500 euro, 20 adet çeyrek altın ve 20 adet yarım altın çalındı. Polis yaptığı çalışmada hırsızlık olayını söz konusu evde temizlik işleri ve çocuk bakıcılığı yapan S D.(43) adlı kadının çaldığını tespit etti ve çalıntı ziyaret eşyası kadının evinde ele geçti. Polis tarafından gözaltına alınan 2 çocuk annesi S.D. poliste verdiği ifadede suçunu kabul etti ve paraları kasadan kendisinin aldığını söyledi.



Polisteki sorgusu tamamlanan S.D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren S.D. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.D. poliste verdiği ifadeyi ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek altınları kendisine ev sahibinin eşinin emanet olarak verdiğini savundu.



Mahkeme savcının tutuklama talebini reddederek, S.D.'yi haftada 2 gün polis merkezine giderek imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. - SAMSUN