Tenise koronavirüs engeli
6 saat önce
ATP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 20 Nisan'a kadar yapılması planlanan bütün ATP Tur ve ATP Challenger turnuvalarının askıya alındığı belirtildi.
ATP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 20 Nisan'a kadar yapılması planlanan bütün ATP Tur ve ATP Challenger turnuvalarının askıya alındığı belirtildi.
Bu kararla, aralarında Miami Açık'ın da yer aldığı 6 turnuva yapılamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:55
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