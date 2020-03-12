Tenise koronavirüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Tenise koronavirüs engeli - Son Dakika Spor

Tenise koronavirüs engeli

6 saat önce

ATP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 20 Nisan'a kadar yapılması planlanan bütün ATP Tur ve ATP Challenger turnuvalarının askıya alındığı belirtildi.

Tenise koronavirüs engeli, System.String[]

ATP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 20 Nisan'a kadar yapılması planlanan bütün ATP Tur ve ATP Challenger turnuvalarının askıya alındığı belirtildi.


Bu kararla, aralarında Miami Açık'ın da yer aldığı 6 turnuva yapılamayacak.

Miami, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
Sporseverlerden maçların seyircisiz oynanma kararına destek Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar

Son Dakika Haberleri
02:12 Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı
02:08 Göksel Gümüşdağ: "Ülke puanına önemli bir katkı sağladık"
02:05 Koronavirus (Covid-19): Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın virus testi pozitif çıktı
02:01 Son 16 ilk tur maçları, 3 karşılaşmayla tamamlandı
01:56 UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:20:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tenise koronavirüs engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]