Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç Görevine Başladı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti
'den Terme
Belediye Başkanlığına seçilen Ali Kılıç
, görevi devraldı.
Kılıç, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını almasının ardından belediye binasına gitti.
Burada düzenlenen törenle Kılıç, görevi Şenol Kul
'dan devralarak görevine başladı.
Kılıç, Terme'de hizmette artık yeni bir dönemin başladığını, hizmetlerin ara vermeden devam edeceğini söyledi.
Şenol Kul'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kılıç, "İnşallah Şenol Başkanımdan aldığımız bayrağı ekibimizle tüm Termeli hemşehrilerimizle beraber daha üst noktalar dikmenin gayreti içinde olacağız. Artık birlik, beraberlik vakti. 73 bin kardeşimizin hepsini kucaklamaya talibiz. Bize oy versin vermesin, siyasi fikri ne olursa olsun bizim için tek ortak sevda var, o da Terme." dedi.
Yenilikçi belediyecilik anlayışıyla hizmet üreteceklerini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:
"Şeffaf belediyecilik ile hesap verebilir ve denetlenebilir olacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Katılımcı bir demokrasi anlayışı göstereceğiz. Sivil toplum kuruluşlarının, sendikalar ve vatandaşın ne dediğine kulak vereceğiz. Tasarruf, önceliğimiz olacak. Kaynakları akıllı kullanacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı bize emanet. Yüce Yaradan şunu söylüyor: 'Her şeyle gel affı mümkün ama karşıma yetim hakkı yiyerek gelme'. Bu, bizim öncelikli şiarımız olacak."