Terme Belediyesinden kitap okuma projesine destek - Son Dakika

Terme Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Terme ile Kitap Oku Türkiyem" Kampanyasına Terme Belediyesi de ortak oldu,

Kampanya kapsamında Türkiye geneli kitap okuma ve okur-yazar buluşmaları organizasyonları düzenlenmesi için Terme Belediyesi ile işbirliği protokolü imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak "Terme ile Kitap Oku Türkiyem" projesiyle ülkede tüm öğrencilere ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı.

Proje boyunca 20 yazarın kitaplarını okuyarak, yazarlarla çevrimiçi söyleşiler gerçekleştirileceğini aktaran Ersoy, internet üzerinden okuma-yazma beceri atölyeleri yapılacağını bildirdi.

Ersoy, kitaplar üzerinden yapılacak sınavlara katılan ve dereceye giren öğrencilere toplam 1000 kitap ve 60 tablet bilgisayar hediye edileceğini kaydetti.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise projeye ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

"Çocuklarımız geleceğimizin ve ülke geleceğinin teminatı. Biz görevimiz icabı çocuklarımızın geleceğine katkı sağlamakla kendimizi sorumlu hissediyoruz." diyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Zira eğitimin telafisi yok. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız dünya standartlarında bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Salgının, çocuklarımızın eğitimini sekteye uğratmaması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye özen gösteriyoruz. En kısa zamanda her şeyin normale dönmesini ve okullarımızın çocuk sesleriyle şenlenmesini temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."