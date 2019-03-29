Terme'de Ek Sanayi Sitesi'nin Yapı Ruhsatı Verildi

Terme
ilçesinde Ek Sanayi Sitesi'nin yapı ruhsatı, Belediye Başkanı Şenol
Kul tarafından kooperatif yetkililerine verildi.
Terme Yeni Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Kefeli
ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kul'u ziyaret etti.
Yeni sanayi sitesinin yapı ruhsatını Kefeli'ye veren Kul, ilçede mega projelere hayat vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
Yeni Sanayi Sitesi'nin ilçedeki değişimin en önemli adımlarından biri olduğunu belirten Kul, arsalarını alarak yola koyulan tüm sanayicileri kutladı.
"Herkes için mutlu Terme" oluşturmayı hedeflediklerini, çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler için projeler hayata geçirdiklerini anlatan Kul, "Görev süremiz boyunca sıkıntılar hiçbir zaman bizim için mazeret olmamıştır. Vatandaşlarımızın rahatı için görevimiz boyunca elimizden gelen gayreti gösterdik. Yeni sanayi sitesi ilçemize, sanayicilerimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.
Kul, 2014 yılında seçildiği belediye başkanlığı görevinin 31 Mart itibarıyla sona ereceğine işaret ederek, "Bazen iyi niyetle kırdık, kırıldık, üzdük, üzüldük. Kırdığım, üzdüğüm hemşehrilerim varsa şahsım adına özür diliyorum. Ben hakkımı helal ediyorum, inşallah sizler de edersiniz." ifadelerini kullandı.
Kefeli de her zaman Kul'u yatırımcı ve esnafın yanında gördüklerini belirterek, bundan sonraki yaşamında başarı diledi.
Yeni sanayi sitesinde her biri 240 metrekare olmak üzere 168 dükkan bulunacağını bildiren Kefeli, mevcut sanayi sitesinin hemen yan tarafında 110 bin metrekarelik arsaya kurulan ve yaklaşık 60 milyon liraya mal olacak sitenin toplam inşaat alanının ise 42 bin metrekare olacağını kaydetti.