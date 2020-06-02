Terör örgütü YPG/PKK, sivillerin tarım arazisini yakmaya devam ediyor - Son Dakika

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristler, sivillerin tarım arazilerini yakmaya devam ediyor. YPG/PKK'lı teröristler Rakka Valiliğine bağlı Suluk kentinde sivillere ait tarım arazilerini yaktı. Yerel kaynaklar, teröristlerin sürekli sivillerin tarım arazilerini ateşe verdiğini belirtti. Ateşe verilen tarım arazilerindeki mahsullerin tamamı zarar görürken siviller, kendi çabalarıyla yangını sündürmeye çalıştı. - İDLİB

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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