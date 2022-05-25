Terörden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Terörden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

25.05.2022 14:32
Terörden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Terör Örgütüne Üye Olma' gerekçesiyle H.S., A.E. ve R.Ç. isimli şahıslar yakalanmış ve TEM Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan R.Ç, terör finansmanlığından, H.S., ve A.E, ise örgüte üye olmak suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Terörden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Terörden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Terörden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terörden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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