Teröre Harcanan 2,5 Trilyon Dolar

'TERÖR İÇİN 2,5 TRİLYON DOLAR HARCANDI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'daki programı kapsamında bir otelde gerçekleşen 'İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine değindi. Terör için bugüne kadar 2,5 trilyon dolar harcandığını ifade eden Uraloğlu, "Yürütmüş olduğumuz bir terörsüz Türkiye süreci var. Bu sürecin ne kadar kıymetli olduğunu sadece şu 10-15 günlük süreçte bile, ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber görüyoruz. Çok çok kıymetlidir. Orada bazen bazı eleştirilerle karşılaştığımız oluyor. İyi niyetli olup da gerçekten görülen bir yanlışı eleştirene diyeceğimiz bir şey yoktur. Onu dinlemekle ve varsa gereğini yapmakla mükellefiz. Ama genel anlamda baktığımızda bu süreci nasıl sabote ederiz, nasıl rayından çıkarırız diye gayretlerin olduğunu görüyoruz. Bakın, şimdi size kabaca bir rakam söylemiş olayım; 2,5 trilyon dolarlık bir maliyeti var terörün Türkiye'ye. 2,5 trilyon dolarlık. İş insanlarısınız, bu paranın büyüklüğünü hepiniz gerçekten çok iyi bilirsiniz. Onunla ülkemize neler yapabilirdik. Sadece şu kadarını söyleyeyim; onun üçte biriyle 2053 yılında öngördüğümüz Türkiye'nin ulaştırma altyapısını bugünden inşa etmiş olurduk. Büyüklük bu kadar. Onun için çok kıymetli. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımızın almış olduğu inisiyatif var. Bu, bizler için kıymetli. Dolayısıyla bu süreci sekteye uğratmak isteyenlere biz asla müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle yolumuza net bir şekilde devam edeceğiz. Her adımda birlik ve beraberliğimizi inşallah birazcık daha güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'77 İLİ BİRBİRİNE BAĞLADIK'

AK Parti hükümeti döneminde sadece Ulaştırma Bakanlığı aracılığıyla 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu "Teröre harcadığımız bunun neredeyse 8 katı, 10 katına yakın. Büyüklüğü biraz anlama adına da söylemek istiyorum. Biz o süreçlerde neler yaptık baktığımızda, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne kadar, dünyanın gözdesi olan İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir- İstanbul Otoyolu, yine sizin yakın takip ettiğiniz, kullandığımız Ankara-Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Bakın 2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Bu 6 il birbirine bağlıydı. Bugün 30 bin kilometreyi geçtik. İnşallah cuma günü bunun Cumhurbaşkanımızın katılımıyla törenini yapacağız. 30 bin 49 kilometreye geldik ve 77 ilimizi birbirine bağladık" diye konuştu.