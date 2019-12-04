Son Dakika Haberleri: Tesla  Model X'e Euro NCAP'ten 5 yıldızlı güvenlik notu
Son Dakika Ekonomi Tesla  Model X'e Euro NCAP'ten 5 yıldızlı güvenlik notu - Son Dakika Ekonomi

Tesla  Model X'e Euro NCAP'ten 5 yıldızlı güvenlik notu

6 saat önce

Tesla, Model X aracının Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı'ndan (Euro NCAP), tam not olan beş yıldızlı güvenlik notu alan tek SUV araç olduğunu açıkladı.

Tesla  Model X'e Euro NCAP'ten 5 yıldızlı güvenlik notu, System.String[]
– Tesla, Model X aracının Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı'ndan (Euro NCAP), tam not olan beş yıldızlı güvenlik notu alan tek SUV araç olduğunu açıkladı.

Tesla'dan yapılan duyuruda Model X'in daha önce ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği Yönetimi'nden alt kategoriler de dahil olmak üzere tüm kategorilerde tam not aldığı hatırlatıldı ve aracın sürücü ve yolcular için güvenlik özelliklerinin tüm değerlendirmelerden geçtiği vurgulandı.


- İstanbul
Nicola Tesla, Avrupa, Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:14 Kaynak: DHA
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