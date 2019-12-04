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Tesla Model X'e Euro NCAP'ten 5 yıldızlı güvenlik notu
6 saat önce
Tesla, Model X aracının Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı'ndan (Euro NCAP), tam not olan beş yıldızlı güvenlik notu alan tek SUV araç olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:14 Kaynak: DHA
– Tesla, Model X aracının Avrupa
Yeni Araç
Değerlendirme Programı'ndan (Euro NCAP), tam not olan beş yıldızlı güvenlik notu alan tek SUV araç olduğunu açıkladı.
Tesla'dan yapılan duyuruda Model X'in daha önce ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği Yönetimi'nden alt kategoriler de dahil olmak üzere tüm kategorilerde tam not aldığı hatırlatıldı ve aracın sürücü ve yolcular için güvenlik özelliklerinin tüm değerlendirmelerden geçtiği vurgulandı.
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