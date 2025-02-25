Tesla Avrupa'da adeta eriyor - Son Dakika
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Otomobil

Tesla Avrupa'da adeta eriyor

Tesla Avrupa\'da adeta eriyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA)'nin verilerine göre, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın Avrupa'daki otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 düştü. Ocak ayında toplam 18 bin 161 adet olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde 9 bin 945'e indi.

25.02.2025 15:05
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Avrupa'da Tesla markalı otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

BİR YILDA YÜZDE 45,2'LİK DÜŞÜŞ

Verilere göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları Avrupa ülkelerinde ciddi ölçüde geriledi. Geçen yılın ocak ayında toplam 18 bin 161 adet olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde yüzde 45,2 gerileyerek 9 bin 945'e indi.

TESLA AVRUPA'DA ADETA ERİYOR

1 trilyon doları aşan piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer büyük şirketlerin toplam değerini yakalayan Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları son dönemde geriliyor. Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oluyor. Tesla satışları, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde azalıyor.

Kaynak: AA

Elon Musk, Otomobil, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla Avrupa'da adeta eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • UğuR DURAN:
    Sadece Tesla değil mesele. dünyada şu anda küresel bir kriz var. Olmayan parayı harcamaktan, insanlarda canlı para kalmadı 4 3 Yanıtla
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