Texas'ta idam mahkumu kadının infazının engellenmesi için af çağrısı - Son Dakika
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Texas'ta idam mahkumu kadının infazının engellenmesi için af çağrısı

22.04.2022 22:56
Texas'ta idam mahkumu kadının infazının engellenmesi için af çağrısı

NEW ABD'nin Texas eyaletinde, 2 yaşındaki kızının ölümü nedeniyle idam cezasına çarptırılan Latin Amerikalı kadın Melissa Lucio'nun masum olduğu gerekçesiyle, bazı eyalet meclis üyeleri ve jüri üyeleri infazın durdurulması çağrısında bulundu.

NEW ABD'nin Texas eyaletinde, 2 yaşındaki kızının ölümü nedeniyle idam cezasına çarptırılan Latin Amerikalı kadın Melissa Lucio'nun masum olduğu gerekçesiyle, bazı eyalet meclis üyeleri ve jüri üyeleri infazın durdurulması çağrısında bulundu.

CNN haber kanalının derlediği bilgilere göre, 2007'de taşınma sırasında gözden kaybolan 2 yaşındaki kızının evin merdivenlerinden düşerek hayatını kaybetmesindeki sorumluluğu nedeniyle hakkında idam cezası bulunan Lucio için başlatılan kampanya çerçevesinde, masumiyetinin ispatlanabilmesi için yeniden yargılanması, 27 Nisan'da geçekleşecek infazın ertelenmesi istendi.

Masumiyet Projesi isimli kuruluş öncülüğünde başlatılan kampanyaya Texas Eyalet Meclisi üyelerinin yarısının ve Lucio'nun idamı için el kaldıran jüri üyelerinden 5'inin de destek verdiğinin altı çizildi.

Masumiyet Projesi avukatlarının Texas Af Kurulu'na gönderdiği dilekçede, inceleme ekiplerinin, kızı Mariah'ın merdivenlerden düşmesi sonucu öldüğünü söyleyen Lucio'ya inanmadıkları, raporlarında birkaç basamaklı bir yerde bunun mümkün olmadığını yazdıkları, fakat küçük kızın bir önceki evin yüksek merdivenlerinden taşınma sırasında düştüğü gerçeğini göz ardı ettikleri detayına yer verildi.

Masumiyet Projesi'ne göre, Lucio, kızını kaybettikten iki saat sonra polis tarafından agresif şekilde sorguya çekildi ve "yanlış itiraflara sebep olan zorlayıcı yöntemlere" maruz kaldı.

Tıp uzmanları ise daha önce birçok defa cinsel istismara maruz kalmış Lucio'nun yaşadığı travmalardan dolayı, itirafta bulunurken polisin sorgu taktiklerinden daha fazla etkilenmiş olabileceği üzerinde durdu.

Mahkemede kendini yeterince savunamadığına inanılan 53 yaşındaki kadının ölüm cezası geçen yıl kesinleşmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Texas'ta idam mahkumu kadının infazının engellenmesi için af çağrısı - Son Dakika


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