Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

03.07.2022 09:21

Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü Arnavutköy'de 2 kuzen bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İSTANBUL - Arnavutköy'de 2 kuzen bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay dün akşam Atatürk Mahallesi Baltacı sokakta meydana geldi. İddiaya göre evlerinin bulunduğu sokakta, aralarında tartışma yaşanan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya etmeye başladılar. Kavga sırasında Esat Demir göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Demir'i ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Esat Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Esat Demir'in teyze çocuğu olan R.Ç'yi yakalamak üzere çalışma başlattı.

BT -ZA-

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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