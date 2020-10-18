TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Tuzlaspor A.Ş.: 2

79. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında topla ceza alan içine kadar giren Onur Ayık 'ın şutunda top ağlara gitti. 1-1

TFF 1. Lig 5. haftasında Boluspor , sahasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu.

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