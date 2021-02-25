TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Menemenspor: 1

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçtan dakikalar 14. dakikada Özer Hurmacı'nın ceza sahası içinde verdiği pasa tekte vuran Batuhan Kör'ün topu az farkla auta gitti. 16. dakikada Furkan Bayır'ın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı. 42. dakikada İsmail Çokçalış'ın sağ taraftan yaptığı ortaya Burak Kapacak, vole ile karışık bir şut çıkarttı. Top az farkla auta gitti. 51. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Omar Mohamed'in sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 89. dakikada ceza sahası içinde Zenke'nin pasında Yusuf Talum, kale önünde vurduğu şutu Ataberk Dadakdeniz zorlukla topu kornere çeldi. Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Murat Altan xxx, Nurettin Dinçer Demir xxx Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xxx, İsmail Çokçalış xx, Cüneyt Köz xxx, Emirhan Aydoğan xxx, Furkan Emre Ünver xxx, Özer Hurmacı x (Abdullah Tazgel dk. 61 xx) Çağatay Yılmaz xx (Tuğbey Akgün dk. 46 xx), Burak Kapacak xxx, Aykut Akgün xx (Taha Altıkardeş dk. 81 ?), Burak Altıparmak xxx, Batuhan Kör xx (Berat Altındiş dk. 72 xx) Yedekler: Canberk Yurdakul, Ramazan Keskin, Hasan Basri Ünal, Ömer Görgüc, Eren Güler, Hamza Arıkan Teknik Direktör: Mustafa Er Menemenspor: Emre Selen xxx, Furkan Bayır xxx, Emir Han Topçu xx, David Domgjoni xxx, Mamadou Traore xxx (Mahamadou Ba dk. 56 xx), Omar Mohamed xxxx (Yusuf Talum dk. 87 ?), Tayfun Aydoğan xxx (Ömer Şahbaş dk. 88 ?), Rıdvan Koçak xxx, Adamu Alhassan xxx, Okan Yılmaz xxx (Simon Zenke dk. 56 xx), Mehmet Aytemiz xx (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 65 xx) Yedekler: Batuhan Şen, Bekir Can Sönmez, Cem Çelik, Berkan Samancı, Alaattin Hamza Ok Teknik Direktör: Ümit Karan Gol: Omar Mohamed (dk. 51) (Menemenspor) Sarı Kartlar: Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün, Emirhan Aydoğan (Bursaspor) - BURSA

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