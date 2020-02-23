TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Boluspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Boluspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Boluspor: 0

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Boluspor ile golsüz berabere kaldı.

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Boluspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Boluspor ile golsüz berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Bilal Kısa'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.


55. dakikada ceza sahası dışı saha çaprazından Zafer Şensoy'un içeri çevirdiği topta Wellinton'un kafa vuruşunu kaleci Mosquera kornere çeldi.


88. dakikada Bilal Kısa'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş kaleci Alperen'de kaldı.


Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Ramazan Keleş xx, Seyfettin Ünal xx, Gökhan Barcın xx


İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Ali Dere xx (Eslem Öztürk dk. 75 x), Wellinton xx, Etoga xx, Oğuzhan Berber xx, Issah xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 63 x), Cajic xx, Onur Ergün xx, Melih Kabasakal xx, Zafer Şensoy xx, Papa xx (İbrahim Yılmaz dk. 63 x)


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Kağan Miray Bağış, Berkay Görmez, Tuncer Duhan Aksu, Emir Gökçe


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Boluspor: Mosquera xx, Seth xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx (Melih Okutan dk. 87 ?), Arif Morkaya xx, Mustafa Durak xx, Gökhan Sazdağı xx (Mustafa Eskihellaç dk. 78 x), Cumali Bişi xx, Emir Halilovic xx, Bilal Kısa xx, Delarge xx (Kıdric dk. 63 x)


Yedekler: Yavuz Aygün, Maouse, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Sarı kartlar: Zafer Şensoy, Ali Dere (İstanbulspor), Gökhan Sazdağı (Boluspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Bilal Kısa, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:07 Kaynak: İHA
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