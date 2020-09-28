TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 Tuzlaspor: 5 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 Tuzlaspor: 5

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Menemenspor, sahasında Tuzlaspor'a 5-2 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 Tuzlaspor: 5, System.String[]

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Menemenspor, sahasında Tuzlaspor'a 5-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında Anaane, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye vurdu ancak kaleci Haydar Yılmaz topu güçlükle kornere çeldi.

32. dakikada Tuzlaspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Rasheed'in şutunu eliyle kesen Erdem Özgenç'in pozisyonunda hakem penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tayfun Aydoğan, topu ağlara buluşturdu. 1-0

34. dakikada Menemenspor ceza sahasında Murat Erdemir'in müdahalesiyle yerde kalan Aykut Çeviker'in pozisyonun hakem penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıyı Erdem Özgenç gole çevirdi. 1-1

36. dakikada sol kanattan gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasına giren Ahmet Yazar, topu kale önüne çevirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Pucko meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 1-2

60. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Tuzlaspor'da Erdem Özgenç topu ceza sahasına kesti. Ceza sahası içinde topa kafa vuruşu yapan İsmail Konuk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

70. dakikada kontra atağa çıkan Tuzlaspor'da Gökcan Kaya çizgiye inerek topu ceza sahası içine çevirdi. Önüne gelen topa gelişine bir vuruş yapan Samet Asatekin'in pozisyonunda Menemensporlu Olatunbosun topu eliyle kesti ve penaltıya sebebiyet verdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Erdem Özgenç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-4

86. dakikada Menemenspor ceza sahası için gerçekleşen pozisyonda Vedat Bora çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi. Thuram havadan gelen topu güz bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-5

90. dakikada gelişen Menemenspor atağında ceza sahasına sol çaprazdan giren Berkan İbrahim Çakır'ın şutun top üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Rasheed topu boş kaleye göndererek ağlarla buluşturdu. 2-5

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Hakan Karabalcık xx

Menemenspor: Selmani x, Yusuf Talum x, Furkan Bayır xx, Domgjoni x, Olatunbosun x, Murat Erdemir x (Berkan İbrahim Çakır dk. 72 x), Tayfun Aydoğan xx, Anaane xx (Şeref Özcan dk. 62 x), Mehmet Aytemiz x (Bekir Can Sönmez dk. 62 x), Oğuz Han Aynaoğlu x (Murat Elkatmış dk. 80 ?), Rasheed xx

Yedekler: Amir Güren, Emre Batuhan Adıgüzel, Ömer Şahbaş, Cem Çelik, Berkan İbrahim Çakır, Rıdvan Koçak, Adamu

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz xx, Erdem Özgenç xxx (Baran Işık dk. 76 x), İsmail Konuk xx, Yohou xx, Ferhat Öztorun xx, Segbefia xx, Aykut Çeviker xx, Ahmet Yazar xx (Thuram dk. 39 x), Gökcan Kaya xx (Vedat Bora dk. 76 xx), Pucko xx, Onat Kutay Kurt x (Samet Asatekin dk. 57 xx)

Yedekler: Metin Erol, Tarık Tekdal, Özgür Can Özcan

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Tayfun Aydoğan (dk. 32 pen.), Rasheed (dk. 90) (Menemenspor), Erdem Özgenç (dk. 34 pen ve dk. 70 pen.), Pucko (dk. 36), İsmail Konuk (dk. 60), Thuram (dk. 86) (Tuzlaspor)

Kırmızı Kart: Olatunbosun (dk. 70) (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Murat Erdemir (Menemenspor), Ahmet Yazar, Erdem Özgenç, Gökcan Kaya (Tuzlaspor) - İZMİR

TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 Tuzlaspor: 5
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 Tuzlaspor: 5
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 Tuzlaspor: 5
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 Tuzlaspor: 5
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 Tuzlaspor: 5
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 Tuzlaspor: 5
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 Tuzlaspor: 5

Türkiye Futbol Federasyonu, Erdem Özgenç, Tuzlaspor, Ceza, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 21:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 Tuzlaspor: 5 - Son Dakika Spor

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