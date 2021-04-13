TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2

13.04.2021 15:34
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, Eskişehirspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadele Tuzlaspor'un 5-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Tuzlaspor savunmasına önde baskı yapan Eskişehirspor'da, Furgan'ın şutu savunmadan dönüp Onur Arı'nın önünde kaldı. Onur Arı, ceza yayı içinden çektiği sert şutta topu filelerle buluşturdu. 0-1

23. dakikada Tuzlaspor'un kazandığı serbest vuruşta Alan Carius'un sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

30. dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında Uğur Can'ın son çizgiye inerek yerden çevirdiği topa Onur gelişine vurdu. Ancak top az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada Ahmet Yazar'ın içeriği çevirdiği topa Eskişehir savunmasında Emir dokunamadı. Arka direkte Pucko'nun tamamlamak istediği top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada Ahmet Yazar'ın rakibinden sıyrılarak ceza alanı içine girip sağ taraftan çektiği şut, uzak direğin dibinden auta çıktı.

42. dakikada sol kanattan gelişen Tuzla atağında Pucko'nun ara pasında ceza alanı içine giren Gökcan, çektiği şutta topu uzak direkten filelerle buluşturdu. 1-1

45+1. dakikada Halil, Tuzlaspor kalecisi Angeler'e baskı yaparak topa dokundu ve kaleye doğru vurdu. Meşin yuvarlağı takip eden Onur Arı, yaptığı son vuruşla topu boş kaleye gönderdi. 1-2

46. dakikada Gökcan'ın sağ kanattan çevirdiği topu Pucko kafa ile altıpas içindeki Thuram'a gönderdi. Thuram da düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

48. dakikada hava topu mücadelesinde Eskişehirspor kalecisi Cengiz topu elinden kaçırınca Pucko tamamlamak istedi. Ancak Pucko'nun şutu Emir'in eline çarpınca hakem penaltı kararı verdi.

49. dakikada beyaz noktaya gelen Thuram topu filelere buluşturdu. 3-2

53. dakikada Alan'ın sağ kanattan çevirdiği topa penaltı noktasına yakın bir yeden Thuram vurdu. Kaleci Cengiz gole izin vermedi.

55. dakikada Alan Carius'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşa Arif, kale çizgisinin üzerinden dokundu ve topu ağlara gönderdi. 4-2

70. dakikada Alan'ın sol taraftan kullandığı korner atışında Thuram, kale çizgisi üzerinden düzün bir dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-2

89. dakikada Ferhat'ın ters kanata açtığı ortayı Ahmet içeri çevirdi. Thuram'ın kafa vuruşunda kaleci Cengiz topu kontrol etti.

90+1. dakikada sol kanttan gelişen Tuzla atağında Mahmut'un yerden ortasına Pucko vurdu. Top direğin dibinden az farkla auta çıktı.

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Suat Güz xx

Tuzlaspor: Philip Angeler x (Metin dk. 46 x), Yasin Güreler xx, Yohou xxx, Muhammed Gönülaçar xx (Arif Morkaya dk. 46 x), Ferhat Öztorun xxx (Mahmut Bulut dk. 90 ?), Rotman xxx, Gökcan xxx (Muhammed Sarıkaya dk. 87 ?), Ahmet Yazar xxx, Alan Carius xxx (Cajic dk. 80 ?), Pucko xx, Thuram xxx,

Yedekler: İbrahim Halil, Berk Can, Özgürcan

Teknik direktör: Suat Kaya

Eskişehirspor: Cengiz x, Emir Yıldız xx (Arda Okumuş dk. 74 x), Mevlüt x, Bartu xx (Necati Atilla dk. 67 x), Berkay Tanır x, Furgan Polat x, Utku x (Bedirhan dk. 53 x), Doğukan x, Uğur Can x (Selman dk. 53 x), İbrahim Halil x, Onur Arı xx,

Yedekler: Mehmet Uğur, Cemal Eren, Göktuğ, Bedirhan Akçay, Talha Erdoğan, Onurhan

Teknik direktör: Cengiz Seçsev

Goller: Gökcan (dk. 42), Thuram (dk. 46, 49 pen. ve 70) Arif Morkaya (dk. 55) (Tuzlaspor), Onur Arı (dk. 15 ve 45+1) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Utku, Emir (Eskişehirspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Ahmet Yazar, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2 - Son Dakika Spor


Son Dakika

Habertürk'te göğüs dekoltesi sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce gömleğinin düğmesini ilikledi Habertürk'te göğüs dekoltesi sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce gömleğinin düğmesini ilikledi Komşularını tehdit eden Sevda Noyan mahkemede çark etti: Nüktedan sözler olarak söyledim Komşularını tehdit eden Sevda Noyan mahkemede çark etti: Nüktedan sözler olarak söyledim Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı

Son Dakika Haberleri
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:41 Her şey bir anda oldu! Önce yol ortasında birbirine saldırdılar sonra yaralılarını alıp yok oldular
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:15 Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
14:48 Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek
Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu         
17:08
Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu         
16:56
Adına sahte hesap açılarak Adına sahte hesap açılarak "Hakan Ural'la benim oyum bir mi?" paylaşımı yapılan Aysun Kayacı ateş püskürdü         
16:53
Mustafa Cengiz, Galatasaralı futbolcuları çok sert eleştirdi: Haysiyet, şereflerini hatırlasınlar Mustafa Cengiz, Galatasaralı futbolcuları çok sert eleştirdi: Haysiyet, şereflerini hatırlasınlar         
16:45
Süveyş'i tıkayan gemiyle ilgili yeni gelişme: Tazminat ödenmezse gemiye el konulacak Süveyş'i tıkayan gemiyle ilgili yeni gelişme: Tazminat ödenmezse gemiye el konulacak         
16:23
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek         
14:49
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler         
13:11
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
İBB, Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç alacak İBB, Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç alacak         
11:48
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Girişimci kadın, üç bin lirayla başladığı işte sermayesini 300 bin liraya çıkardı Girişimci kadın, üç bin lirayla başladığı işte sermayesini 300 bin liraya çıkardı         
11:07
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 17:20:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 Eskişehirspor: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei