TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


27. dakikada sol taraftan Dialiba'nın yerden içeri çevirdiği top savunmadan döndü. Dönen topu takip eden Madinda'nın sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.


41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bokila'nın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Burak kornere çeldi.


45+1. dakikada sol taraftan Akabueze'nin kullandığı köşe atışında doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


62. dakikada Erdi Dikmen'in Akabueze'ye yaptığı sert müdahale sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu kırmızı kartını çıkardı ve Keçiörengücü 10 kişi kaldı.


81. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Gomis'in yerden ortasında arka direkte Nouri dokunuşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-0


Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Baran Eraslan xx


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx (Emre Kurt dk. 90+2 ?), Tarık Tekdal xx, Glumac xx, Gökhan Süzen xx, Muhammed Gönülaçar xx, Serkan Göksu xx, Akabueze xxx, Nouri xxx, Bahadır Taşdelen xx (Gomis dk. 76 x), Gimbert xx (Mücahit Can Akçay dk. 90 ?)


Yedekler: Enes Fidayeo, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik, Timur Temeltaş, Erdem Seçgin, Hasic


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Keçiörengücü: Metin Uçar x, Erdi Dikmen x, Samet Akaydın xx, Cihan Can xx, Soner Gönül xx, Madinda xx (Hüsamettin Tut dk. 65 x), Süleyman Olgun xx, Cem Ekinci xx, Dialiba xx, Burak Aydın xx (İshak Çakmak dk. 73 x), Bokila xx (Abdulkadir Kuzey dk. 58 x)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Diarra, Uğur Utlu, Devrim Taşkaya


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Goller: Akabueze (dk. 45+1), Nouri (dk. 81) (Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Erdi Dikmen (dk. 62) (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Samet Akaydın (Keçiörengücü) Gimbert (Ümraniyespor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını bizzat yaptı Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç şehidimiz var

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:42:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]