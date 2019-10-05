Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - İnegölspor: 0
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TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - İnegölspor: 0

46 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK, İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - İnegölspor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK, İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Vakfıkebir


Hakemler: Mustafa Hakan Belder xx, Gökhan Coşar xx, Serdar Osman Akarsu xx


Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan Köstereli xx, Miraç Acer xx, Maksut xx (Murat Cem Akpınar dk. 81 ?), Oğuzhan xx (Ali Aydemir dk. 74 x), Samet xx, Hakan Yavuz xx, Talha Yazgan xx, Musa Caner xx (Mertcan Çam dk. 63 x), Bahadır Erol xxx, Taha Balcı xxx, Volkan Altınsoy xx


İnegölspor: Şener x, Gökhan Kurumuş xx, Cengiz xx, Ahmet Hakan x (Enes Topal dk. 74 x), Niyazi x (Muharrem dk. 61 x), Hacı Mustafa x, Uğur x, Emre x, Abdullah x, Ali Kemal x (Ömer Faruk dk. 46 x), Yasin x


Yedekler: Sabri, Cumhur, Enes Bayır, Bilal


Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş


Gol: Taha Balcı (dk. 21) (Hekimoğlu Trabzon FK)


Sarı kartlar: Ömer Faruk, Hacı Mustafa (İnegölspor), Maksut, Talha Yazgan (Hekimoğlu Trabzon FK) - TRABZON

Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:38 Kaynak: İHA
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