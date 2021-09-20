TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Kendisi Almanya için kayıp, Türkiye için kazançtır. Yabancı, yerli diye yıpratmayalım kendisini. İnşallah uzun yıllar çalışmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Stefan Kuntz'un imza töreninde açıklamalarda bulundu Özdemir'in açıklamalarından satır başları: Eğer Dünya Kupası'na katılamazsak gerekli dersleri çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine hazırlanacağız. Ne skor alırsak alalım çocuklarımızı, hocamızı tartışma konusu yapmayalım. "HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ" Başaracaksak hep birlikte başaracağız. A Milli Takımımız, her şeyin üzerinde ve hepimizin vazgeçilmez tutkusudur. 20 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz, inşallah da başaracağız. "LÜTFEN YIPRATMAYALIM" Stefan Kuntz'u, yerli-yabancı meselesinin içine çekerek yıpratmayalım. Bayrak bir değerli hocadan, diğer değerli hocaya geçmiştir. Biz kendisine güveniyoruz, uzun yıllar çalışmak istiyoruz. En büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacak.

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