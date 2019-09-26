TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Arıcı'dan Ağrı ASKF'ye ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, Ağrı hakemlerinin 2019-2020 futbol sezonu açılış programı için geldiği Ağrı'da, Ağrı Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonunu ziyaret etti.



Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ve ASKF Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyette, Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Taner Coşkun, Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş, Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, TFFHGD Ağrı Şube Başkan Vekili Ahmet Yılmaz eşlik etti.



'Üst liglerde hakem sayımız arttırılmalı'



Ağrı'daki amatör futbolun sorunlarının konuşulduğu ziyarette konuşan Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, hakem camiası ile ortak amaca hizmet ettiklerini belirterek: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun amatör futbolun işleyişinde bir paydaşı olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun ziyaret edilmesi çok anlamlı bir ziyarettir. Bu ziyaret dolayısı ile şahsınıza teşekkür ediyorum. Biz federasyon olarak hakem camiamız ile işbirliği içerisinde hareket ederek ilimizdeki futbolun gelişimi için çaba gösteriyoruz. Her yıl düzenlediğimiz sporun enleri ödül töreninde yılın en iyi hakemini belirleyerek, hakem camiasına verdiğimiz değeri ortaya koyuyoruz. İlimizde takım sayılarının arttırılması, futbolun batı standartlarında gelişiminin sağlanması için alttan gelebilecek hakemler için idol olabilecek üst klasman hakemlerimize ihtiyacımız var. Sizlerden ricamız en azından bir trio oluşturabilecek şekilde bölgesel lig ve üst liglerde hakem çalışması yapılmasıdır" dedi.



'Bende amatör ailesinden geldim'



Yaptığı işin profesyonel bir çalışma olduğunu söyleyen TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı ise ziyarette yaptığı konuşmasında: " Profesyonel çalışma yapıyoruz. Ancak bizde önce amatör olduk. Bu yüzden amatör camianın önemini ve değerini biliyorum. Mecliste komisyonlarda çalıştığım dönemlerde amatör konfederasyonun geleceğine yönelik önemli kanun maddelerini biz çıkarttık. Konfederasyonun önceki dönem ve şu anki başkanları ile çok samimi dostluklarım oldu. Ben sporun ülkenin her yerinde aynı seviyede kalkınmasını isteyen bir spor adamıyım. Yaptığım işlerde buna hep özen gösterdim. Buraya gelmeden önce birçok ile uğradım. Ama bu bölgeler benim için gidilmesi gereken önemli yerler. Elimden geldiğince Ağrı'nın sorunlarını çözmek için üstüme düşeni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



Ziyaret sonrası ASKF yönetimi tarafından Abdurrahman Arıcı'ya plaket takdim edildi. - AĞRI