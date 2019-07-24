Theresa May son kez "10 Numara" da
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, başbakanlık görevini Boris Johnson'a devretmeden önce Downing Street'teki Başbakanlık ofisi "10 Numara" da yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:01 Kaynak: AA
Başbakanı Theresa May
, başbakanlık görevini Boris Johnson
'a devretmeden önce Downing Street'teki Başbakanlık
ofisi "10 Numara" da yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Theresa May'e eşi Philip May de eşlik etti.
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