Son Dakika Haberleri: Theresa May son kez "10 Numara" da
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Theresa May son kez "10 Numara" da

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, başbakanlık görevini Boris Johnson'a devretmeden önce Downing Street'teki Başbakanlık ofisi "10 Numara" da yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, başbakanlık görevini Boris Johnson'a devretmeden önce Downing Street'teki Başbakanlık ofisi "10 Numara" da yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Theresa May'e eşi Philip May de eşlik etti.
Theresa May son kez 10 Numara da
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:01 Kaynak: AA
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