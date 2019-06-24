Son Dakika Haberleri: THY'den 737 Max kararı: İptaller yaşanacaktır
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THY'den 737 Max kararı: İptaller yaşanacaktır

31 dakika önce

THY, 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçakları operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptallerin yaşanabileceğini açıkladı.

THY'den 737 Max kararı: İptaller yaşanacaktır, System.String[]
THY, 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçakları operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptallerin yaşanabileceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:23 
Boeing 737, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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