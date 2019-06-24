THY'den 737 Max kararı: İptaller yaşanacaktır
31 dakika önce
THY, 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçakları operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptallerin yaşanabileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:23
THY, 24 adet Boeing 737
MAX tipi uçakları operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptallerin yaşanabileceğini açıkladı.
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