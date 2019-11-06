Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı
Son Dakika Güncel THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı

8 saat önce

THY Euroleague'de 7. hafta Zenit - Khimki Moskova karşılaşması ile başlayacak.

THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'de 7. hafta Zenit - Khimki Moskova karşılaşması ile başlayacak.

THY Euroleague'in 7. haftasında heyecan yarın ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Rus ekipleri Zenit Saint Petersburg ile Khimki Moskova mücadele edecek. Bu hafta Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelecekken, Fenerbahçe de evinde Alman takımı Bayern Münih ile oynayacak. Hafta Asvel - CSKA Moskova maçı ile tamamlanacak.

THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:

YARIN

20.00 Zenit Saint Petersburg - BC Khimki Moskova

21.00 Kızılyıldız - Real Madrid

22.00 Olympiakos - Anadolu Efes

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - ALBA Berlin

22.45 EA7 Olimpia Milano - Saski Baskonia

8 KASIM CUMA

20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih

21.00 Zalgiris Kaunas - FC Barcelona

22.30 Panathinaikos - Valencia Basket

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - CSKA Moskova

(İHA)

8 Kasım Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih

21.00 Zalgiris Kaunas - FC Barcelona

22.30 Panathinaikos - Valencia Basket

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - CSKA Moskova

Türk Hava Yolları, Moskova, Zenit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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