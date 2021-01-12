TİKA'dan Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Türkçe dil okuluna destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri (OSBiH) Mesleki Gelişim Eğitim Merkezi bünyesindeki Türkçe dil okuluna donanım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, merkez bünyesinde Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Yunanca dil eğitimleri verildiği aktarılırken, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı girişimi ile başkent Saraybosna'daki Rajlovac Kışlası'nda 1998'de kurulan Türkçe dil okulunda bugüne dek subay ve astsubay rütbesinde 900'e yakın askerin Türkçe öğrendiği kaydedildi.

Bosnalı eğitmenler tarafından merkezde A1-A2 seviyesinde sunulan Türkçe derslerinin yanı sıra NATO Barış Gücü'nde görev yapan Türk askerler tarafından da pratik konuşma ve dinleme dersleri verildiği belirtilen açıklamada, eğitimin temel kurs, geliştirme ve dil tazeleme kursu olmak üzere 3 farklı seviyede sunulduğu okulda İngilizceden sonra en çok Türkçenin tercih edildiği vurgulandı.

Proje ile Mesleki Gelişim Eğitim Merkezine destek sağlayan TİKA'nın, Türkçe dil okulunda konuşma ve dinleme derslerinin gerçekleştirildiği sınıfı ihtiyaç duyulan ekipman olan bilgisayar ve yazıcı ile donattığı ifade edilen açıklamada, proje kapsamında temin edilen cihazların TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal ve Askeri Ataşe Albay Mustafa Sıtkı Tatar tarafından Mesleki Gelişim Eğitim Merkezi Komutanı Albay Hazrudin Hasagic'e teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, hayata geçirilen proje ile OSBiH bünyesinde görevli genç askerlerin Türkçe diline ilgisinin canlı tutulması ve Türkçenin dünya dilleri arasında etkinliğinin artırılmasına katkı sunulmasının amaçlandığı ifade edildi.