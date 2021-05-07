TİKA'dan Suriye'deki yaklaşık 3 bin yetim öğrenciye ramazan yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası" ramazan programı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yaklaşık 3 bin yetim öğrenciye gıda paketi dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli okul ve kamplarda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden ancak temel gıdalara erişim konusunda zorluklarla karşılaşan yetim öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus, El Bab ve Kabbasin bölgelerinde Gaziantep ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği halinde yaklaşık 3 bin yetim öğrenciye gıda paketlerinin dağıtıldığı belirtildi.

TİKA tarafından Anadolu'nun kalbi olarak görülen değerlerden ilham alınarak "Erenler Sofrası" teması ile yürütülen Ramazan ayı programı ile Suriye'de ihtiyaç sahibi yetim öğrencilere gıda paketlerinin dağıtıldığı aktarılan açıklamada, tüm dünyanın salgın nedeniyle içinde bulunduğu zor günlerin dayanışmanın, dostluk ve kardeşliğin önemini daha da artırdığı bir dönemde yetim öğrencilerin yüzünün TİKA'nın gıda yardımları ile güldüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", "Hacı Bektaş Veli Yılı" ve "Ahi Evran Yılı" ilan edilmesi kapsamında TİKA, bu yıl 5 kıtadan 87 ülkede gerçekleştirdiği, dayanışma ikliminin hakim olduğu Ramazan Ayı Programları ile ülkemizin paylaşma kültürü dünyanın dört bir yanına taşınıyor.